Lignano saluta il Comandante Adami

Il Sindaco e tutta l'Amministrazione comunale della Città di Lignano Sabbiadoro salutano l'uscente Comandante della Polizia Locale, Alberto Adami, che termina il proprio servizio in Comune di Lignano sabato 31 luglio.

Nell'espletamento del concorso pubblico per l'assunzione del nuovo Comandante, sarà il Commissario Stefano Blaseotto il facente funzione.

Il Sindaco della Città di Lignano Sabbiadoro, Luca Fanotto, ha commentato: “Ringrazio di cuore il Comandante Adami per il grande senso di responsabilità, l’estrema dedizione e l’assoluta serietà ed abnegazione che hanno contraddistinto il suo operato per oltre otto anni. Grazie alla proficua collaborazione che, come Amministrazione comunale, abbiamo con lui instaurato, siamo infatti riusciti a gestire non solo quella che è l’ordinaria complessità di una realtà come quella lignanese, in particolare durante i mesi estivi, ma a raggiungere anche importanti obiettivi di mandato".



"Durante il suo primo anno di incarico come Comandante nel 2013, ad esempio, ricordo che furono raddoppiati i sequestri di merce contraffatta - prosegue Fanotto -. È stata posta grande attenzione alla viabilità, con l’acquisto di numerosi display e pannelli informativi, nonché dei sistemi di raffronto in tempo reale tra la targa dei veicoli in circolazione e le banche dati relative alle revisioni, assicurazioni, fermi e sequestri per aumentare la sicurezza della circolazione stradale. A ciò poi si sono aggiunti i diversi sistemi di videosorveglianza sull’intera località che hanno permesso la risoluzione di molteplici situazioni di criticità. Anche il parco auto e moto del Comando è stato rinnovato, garantendo mezzi sempre più all’avanguardia, volti sia alla tutela del territorio sia alla tutela ambientale: sono state acquistate autovetture ibride con un’elevata percorrenza a ridotti consumi e diminuzione della rumorosità di circolazione, a cui si sono aggiunti i mezzi segway. Anche la centrale operativa del Comando è stata rinnovata ed ammodernata. Infine i grandi eventi, i concerti allo Stadio Teghil e in spiaggia, che hanno attirato fino a 50.000 presenze, e i cui flussi sono stati gestiti sempre in maniera egregia, grazie ad un profondo coordinamento e ad una costante cooperazione fra tutte le forze dell’ordine"."Spiace sicuramente perdere un collaboratore come il Comandante Adami, le cui capacità sia sul versante operativo sia sul versante giuridico sia sul versante umano sono risultate innegabili: il nuovo passo in carriera, quale Dirigente presso il Comando di Trento, ne è solo una ulteriore prova. Per questo, ancora una volta, lo ringrazio anche a nome dell’intera Città e gli faccio i migliori auguri per il nuovo prestigioso incarico ed anche per un futuro percorso di carriera di meritata crescita professionale - conclude il sindaco -”.“Sono felice di poter lavorare nella mia città natale, anche perché sarà un importante arricchimento professionale. Certo, mi dispiace lasciare Lignano, dove mi sono trovato molto bene, sia con l’Amministrazione comunale, sia con i miei operatori. Oltre a contrastare l’abusivismo commerciale, negli anni abbiamo creato tutti i nuovi sistemi per garantire la sicurezza, in particolare per i grandi eventi, come i concerti. È stato un lavoro complesso ma che ha permesso all’intero Comando di crescere in competenze e professionalità. Oltre all’amministrazione Comunale, desidero rivolgere un saluto ed un ringraziamento anche a tutti gli agenti con i quali ho potuto lavorare - ha commentato Adami -”.