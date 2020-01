Lignano, scontro tra tre auto vicino al Pronto soccorso

Incidente in viale Tarvisio, a Lignano Sabbiadoro, a poca distanza dal Pronto soccorso, poco prima delle 11. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, tre vetture si sono scontrate, tra cui una in sosta. Nell'impatto sono rimaste ferite due donne che viaggiavano su una Fiat Panda vecchio modello, due cittadine di San Michele al Tagliamento di 58 e 66 anni. Una delle due, che si trovava sul sedile del passeggero, è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Udine, ferita gravemente a un braccio. L'altra è stata trasportata all'ospedale in ambulanza.

Illese le conducenti delle altre due macchine coinvolte, una Bmw e una Hyundai, entrambe residenti a Lignano Sabbiadoro. Sul posto sono intervenuti subito gli agenti della Polizia locale di Lignano Sabbiadoro, al comando di Alberto Adami, per tutti i rilievi e gli accertamenti. La strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e per la pulizia della carreggiata. È stata fatta intervenire una nuova ditta che si occupa proprio di questo tipo di interventi.