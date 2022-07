Lignano, sequestro di lettini e ombrelloni sulla spiaggia libera

A Lignano Sabbiadoro sono stati sequestrati 91 pezzi - tra ombrelloni, lettini, sedie a sdraio e giochi per bambini - lasciati sulla spiaggia libera per 'prenotare il posto'. È il consuntivo della prima operazione di controllo dell'arenile a cura della Polizia locale e della Capitaneria di porto.

A riferirlo il comandante della Municipale Alessandro Bortolussi: “Avevamo ricevuto segnalazioni da parte di famiglie che si sono trovate in svariate occasioni ad accedere alla spiaggia di mattina presto trovando già lo spazio occupato dai materiali lasciati incustoditi da altri bagnanti”.

L’attrezzatura sequestrata è disponibile al Comando. I legittimi proprietari possono, quindi, richiedere i loro materiali ma, per tornarne in possesso, dovranno pagare la sanzione che potrebbe partire da 100 euro per abbandono di oggetti.