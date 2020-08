Lignano, soccorso un disabile caduto in acqua

Intervento, questa mattina, intorno alle 10.20, a Lignano Sabbiadoro per soccorrere una persona disabile che era caduta in acqua. L'uomo di 69 anni residente in provincia di Varese e ospite di un albergo della località balneare si trovava in carrozzina, in compagnia del suo cane, in prossimità dello scivolo di alaggio della Darsena quando è finito in acqua, probabilmente a causa del fondo viscido della rampa.

La squadra dei Vigili del fuoco del Distaccamento stagionale di Lignano aveva osservato la scena dall'imbarcazione che si trovava proprio lì davanti e ha quindi portato immediato soccorso all'infortunato. E' stato avvisato l'albergo dove alloggia e i parenti che si sono subito recati sul posto.

L'uomo non ha riportato alcuna conseguenza ma la carrozzina, ad azionamento elettrico, ha preso fuoco, probabilmente per lo sforzo meccanico a cui è stata sottoposta la batteria al litio. E' stato, quindi, necessario provvedere allo spegnimento del focolaio e alla messa in sicurezza del dispositivo.