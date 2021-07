Lignano, spiagge sicure anche di notte

Lignano Sabbiadoro punta sulla sicurezza in spiaggia, anche nelle ore notturne. Dopo il primo incontro del 10 maggio, il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica della Prefettura di Udine si è nuovamente riunito oggi nella Sala Consiliare del Comune di Lignano Sabbiadoro. E’ stato fatto il punto della situazione, per verificare ulteriori possibilità di collaborazione tra Forze di polizia e Associazioni di categoria del settore per garantire che residenti e turisti possano godere appieno della stagione balneare.

La riunione, presieduta dal Viceprefetto Vicario, Enrico Roccatagliata, alla presenza del Sindaco, Luca Fanotto, dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine, della Capitaneria di Porto di Grado, della Polizia locale di Lignano e dei referenti delle categorie economiche, è servita a ribadire la costante attenzione delle Forze di polizia, statali e locali. È stato anche un momento per evidenziare come, grazie alla sinergia tra risorse pubbliche e private, si possano creare le condizioni per unire ripresa delle attività economiche e rispetto delle norme anti-Covid.

In particolare, è stata ricordata la possibilità per i pubblici esercizi in genere, e, in particolare, per i gestori delle spiagge in concessione di attingere a contributi regionali previsti per finanziare progetti di sicurezza sussidiaria, impiegando steward e operatori della vigilanza privata, in particolare nelle ore notturne. Questa misura, assieme ai controlli delle Forze di polizia già disposti (e che saranno implementati nelle prossime settimane), potrà evitare il ripetersi di episodi di assembramento.

I presenti – nel manifestare gradimento per la vicinanza dimostrata dalla Prefettura di Udine – hanno accolto con favore le proposte emerse nel corso della riunione, manifestando piena disponibilità per dare avvio ai progetti di sicurezza sussidiaria concordati.