Lignano, trascorso senza intoppi il weekend di Pentecoste

A Lignano il weekend di Pentecoste è 'filato liscio'. Dopo il venerdì, anche il sabato sera non ha registrato particolari incidenti.

Erano temuti episodi di violenza e danneggiamenti, visti in passato e legati sopratutto alla massiccia presenza di giovani austriaci giunti nel capoluogo balneare, come da tradizione, per quello che è l'appuntamento che apre la stagione, quest'anno abbinato anche al ponte del 2 giugno, che ha richiamato molti turisti italiani.

Schierati oltre 70 agenti fra Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia locale, con uomini giunti anche da oltre confine e dalla Provincia di Bolzano.

Alla fine della notte più a rischio, quella appena trascorsa, ci sono stati schiamazzi, qualche ricovero per chi aveva esagerato con l'alcol e undici persone segnalate per ubriachezza (nove austriaci e due italiani).

Importante per il dispositivo di sicurezza anche quanto previsto dall'ordinanza del sindaco, che ha spinto molti locali a dotarsi di vigilanza privata per prevenire gli eccessi.

Anche in spiaggia è stata messa in campo una 'task force' per tenere sotto controllo eventuali 'party' e per ripulire l'arenile, che questa mattina si presentava perfettamente ripulito da bicchieri e resti dei brindisi notturni.