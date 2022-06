Linea elettrica interrata tra Chiusaforte e Moggio Udinese

Assicurare un servizio elettrico di qualità contribuendo a migliorare l’ambiente è una sfida possibile, che sta prendendo forma a Chiusaforte e Moggio Udinese. In questi giorni infatti E-Distribuzione ha dato il via ad un lungo e articolato progetto, che entro la fine dell’anno porterà alla messa in servizio di una nuova linea a Media Tensione, tecnologicamente all’avanguardia e rispettosa dell’ambiente, per la fornitura di energia elettrica ad oltre 7.000 cittadini dell’area.

La linea, della lunghezza complessiva di 9 km completamente in cavo interrato, con isolamento di n.52 sostegni a Traliccio, tecnologia avanzata che necessita di minore manutenzione, attraverserà i comuni di Chiusaforte e Moggio Udinese, in provincia di Udine e sarà posata prevalentemente al di sotto del sedime stradale.

Una soluzione che presenta un duplice vantaggio: minimizza sia gli effetti dei fenomeni atmosferici sulla continuità del servizio, rendendolo più efficiente e sostenibile, e riduce l’impatto dell’infrastruttura elettrica sul territorio.

L'intervento, per cui E-Distribuzione investirà 1,5 milioni di euro, prevede inoltre la demolizione dei sostegni della precedente linea aerea. L’iniziativa rientra nel “Progetto Resilienza 2021/23”, voluto da E-Distribuzione con lo scopo preciso di migliorare, a livello nazionale, le performance della rete elettrica anche in presenza dei fenomeni estremi, sempre più frequenti, provocati dai cambiamenti climatici.

“Questo intervento - sottolinea Federico Panone, Responsabile E-Distribuzione Veneto e Friuli Venezia Giulia - rappresenta un esempio concreto dell’impegno di E-Distribuzione nel rendere disponibile un servizio che risponda concretamente alle esigenze dei clienti, garantendo al contempo la tutela dell’ambiente e del paesaggio. Un risultato frutto della fondamentale collaborazione maturata tra l’Azienda e le Amministrazioni del territorio, in particolare quelle di Chiusaforte e Moggio Udinese, grazie alle quali possiamo operare con rapidità ed efficacia, individuando le migliori soluzioni tecniche a favore dei cittadini e delle imprese del territorio”.

"Si tratta - afferma Fabrizio Fuccaro, sindaco di Chiusaforte - di un importante intervento condiviso anche con il mio collega di Moggio, Giorgio Filaferro, che permetterà di superare eventuali criticità nella fornitura di energia elettrica, in occasione di eventi meteorologici avversi. Un investimento di valore che ha generato un importante risultato, in termini di qualità del servizio, per l'area 'bassa' della nostra Comunità di Montagna. Inoltre, grazie alla collaborazione avviata con E-distribuzione, puntiamo a rendere ancora più efficace e continuativa una sinergia in grado di portare benefici concreti ai cittadini del territorio".

In provincia di Udine, E-Distribuzione gestisce circa 4.300 km di linee di Media Tensione, 8.100 km di linee di Bassa Tensione e oltre 5.500 cabine di trasformazione, per un totale di circa 350.000 clienti serviti.