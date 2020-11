Lite a Precenicco, arrestato un pluripregiudicato

Il personale della Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura di Udine, diretta dal vicequestore Massimiliano Ortolan, ha arrestato un cittadino albanese di 36 anni, destinatario di un provvedimento di cattura in ambito internazionale, con il coordinamento della locale Procura della Repubblica di Udine e della Direzione Centrale della Polizia Criminale Servizio per la Cooperazione Internazionale di polizia, il 17 novembre scorso.



La polizia albanese della città di Kavaje ha dato esecuzione, infatti, al provvedimento in ambito internazionale, disposto a seguito dell'ordine di carcerazione emesso in data 21 aprile 2020 dalla Procura della Repubblica, nei confronti di un uomo di 36 anni. Si tratta di un cittadino albanese che deve scontare una pena di 8 anni e 28 giorni di reclusione a seguito di alcune condanne pronunciate dai Tribunali di Udine e di Treviso per fatti accaduti tra il 2012 e il 2014, riguardanti più episodi di spaccio e lesioni personali.Lo straniero ha soggiornato in Italia in diverse province e che "vanta" un nutrito curriculum delinquenziale, che lo vede indagato in stato di libertà o in arresto in numerosi casi fin dal 2007, per reati contro il patrimonio, lesioni personali, reati stradali, e inerenti gli stupefacenti.



Tra gli eventi che hanno portato all'emissione del provvedimento della Procura di Udine anche quello avvenuto nel gennaio 2013 quando è stato trovato in possesso di diversi grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, nel proprio domicilio che aveva a Oderzo, in provincia di Treviso. Successivamente, nel gennaio del 2014, si era reso responsabile di una aggressione nei confronti di un connazionale a Precenicco, in provincia di Udine.Allora, per futili motivi, utilizzando un corpo contundente, aveva colpito l'uomo ha procurandogli gravi lesioni a un occhio. A seguito del provvedimento di condanna, le articolate indagini esperite dall'unità investigativa, con il concorso della Direzione Centrale della Polizia Criminale Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, hanno permesso di rintracciare arrestare l'uomo punto. Sono in corso le operazioni di estradizione.