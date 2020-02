Lite al bar, colpito in faccia con un bicchiere di vetro

Una lite nella notte al Bar “Al Laghetto” di Pordenone ha visto l’intervento della Polizia. Nel locale è rimasto ferito un uomo, colpito in faccia da un altro avventore con un bicchiere di vetro. Portato in ospedale ne avrà solo per qualche giorno. Sul fatto, accaduto attorno alle 4, stanno indagando le forze dell’ordine che stanno identificando i responsabili. All’origine della vicenda pare ci sia un’alterazione alcolica da parte dei protagonisti. Raccolti tutti gli elementi potrebbero scattare le denunce per le persone coinvolti nei fatti ed eventuali provvedimenti nei confronti del locale.