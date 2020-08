Lite degenera, estrae un coltello e ferisce un uomo

Accoltellamento a Palmanova intorno alle 11.30, entro le mura della città, in zona Ospedale Vecchio. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della locale Compagnia, intervenuti immediatamente sul posto, due uomini sono passati alle vie di fatto dopo un'accesa lite.

Si tratta di due cittadini italiani. Uno è stato raggiunto da uno o più fendenti ed è stato trasportato all'ospedale di Udine. Non sarebbe in pericolo di vita ma sarebbe grave. I Carabinieri hanno già individuato l'accoltellatore.