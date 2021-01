Lite di coppia finisce nel sangue, denuncia la compagna

Nella notte tra venerdì e sabato, una coppia di conviventi di San Giovanni al Natisone aveva litigato in maniera piuttosto vivace. Dalle parole, i due erano passati ai fatti ed erano spuntati due coltelli.

Lui aveva riportato una lesione da taglio al braccio, poi curata all'ospedale di Palmanova con una prognosi di dieci giorni, mentre lei aveva riportato solo delle abrasioni, medicate sul posto.

A seguito dell'episodio, erano intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Palmanova. In prima battuta, la situazione non si era configurata come 'procedibile d'ufficio', ma solo su querela di parte. I militari, però, avevano avviato un'indagine per fare chiarezza sul contesto familiare. È emerso un quadro di maltrattamenti in famiglia che perdurava da settimane.

È scattata quindi la denuncia nei confronti della donna. Da novembre, stando a quanto dichiarato dall'uomo, un cittadino friulano, era stato oggetto più volte di maltrattamenti fisici e psichici da parte della compagna, una ragazza straniera molto più giovane di lui, regolare sul territorio nazionale.

L'uomo, finora, non aveva ritenuto di denunciare la giovane che, dopo ogni litigata, chiedeva scusa dicendo che non l'avrebbe fatto più.