Lite fuori dal locale termina in ospedale

Lite con aggressione, nella notte, a Cervignano del Friuli, all'esterno di un locale pubblico, poco dopo la mezzanotte. A finire in ospedale, a Palmanova, con traumi al volto, in particolare con la frattura del naso, un uomo di 30 anni, soccorso dal personale sanitario, che lo ha accompagnato al nosocomio in ambulanza.

Non si conoscono ancora i motivi della lite che, dalle parole, è ben presto passata ai fatti. L'uomo aggredito non ha riportato, comunque, lesioni gravi. Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine.