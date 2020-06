Questa mattina la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato perché inottemperante a un divieto di ritorno nel comune un cittadino italiano, nato nel 1990 in Ucraina. Una Volante si è recata in un appartamento di via Tor Bandena dove da poco si era verificato un dissidio tra alcune persone. Sono state identificate ed è emersa questa inottemperanza.