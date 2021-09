Lite in famiglia, figlio uccide a coltellate il padre

Tragedia, nel primo pomeriggio, intorno alle 14, a Trieste, dove un uomo è stato ucciso a coltellate, al termine di una lite scoppiata in una famiglia di origine nordafricana e finita nel sangue.

L’omicidio si è consumato in un appartamento di via Stuparich, al civico 14. Il figlio, di 25 anni, ha accoltellato il padre, di 55 anni.

L'aggressore è stato subito bloccato dalle forze dell’ordine e portato, in stato di fermo, al Commissariato di via San Sabba. Per la vittima, raggiunta da più fendenti, non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate.

Sul posto il personale sanitario, gli agenti della Polizia di Stato e della Municipale e i Carabinieri. Si sta ora cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

La strada è stata temporaneamente bloccata per consentire il lavoro degli inquirenti.