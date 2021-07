Lite in strada a Trieste, quattro feriti

E' di quattro feriti il bilancio di una lite scoppiata fra una decina di persone stamani a Trieste, poco dopo le 7, nei pressi di un bar in piazza del Sansovino.

Secondo la ricostruzione della Polizia, intervenuta sul posto, due cittadini kosovari, operai edili di due diverse ditte del settore, sono stati aggrediti da due persone con armi da taglio e tubi metallici e sono stati trasportati all'ospedale di Cattinara. Anche i due aggressori, denunciati alla Procura per lesioni personali, sono rimasti feriti e sono stati accompagnati al Pronto soccorso dell'ospedale Maggiore. Sono in corso le indagini per ricostruire l'accaduto, utilizzando anche le riprese dalle telecamere presenti nella zona.