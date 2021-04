Denunciato ieri sera dalla Polizia di Stato un triestino classe 1973 per il possesso ingiustificato di un oggetto atto a offendere. Gli operatori di una Volante, intervenuti per la segnalazione di una lite in strada in via Flavia, gli hanno trovato all’interno di un marsupio un taglierino. Identificato e ricostruito l’episodio, è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica.