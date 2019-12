Lite nella notte nel Cividalese e spunta un coltello

Lite nella notte nel Cividalese dove, per cause in corso di accertamento da parte dei militari dell'Arma della Compagnia della Città Ducale, due persone sono passate dalle parole ai fatti ed è spuntato un coltello.

Nella colluttazione che ne è seguita una persona è stata raggiunta da un fendente. Soccorsa dal personale sanitario, è stata portata prima all'ospedale di Cividale quindi trasferita nella notte al Santa Maria della Misericordia di Udine. Non è in gravi condizioni. La ferita risulta superficiale.

I Carabinieri stanno cercando di fare luce sulla vicenda. Al momento nessuna persona sarebbe stata denunciata.