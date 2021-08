Lite per le offerte fuori dal supermercato, straniero colpito al capo

Ieri mattina la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per lesioni personali e per violenza privata un cittadino senegalese del 1986. Per motivi connessi con la richiesta di offerte e con la vendita di merce, all’esterno di un supermercato in via Morpurgo, durante una lite accesa, ha colpito al capo, con un’asta in metallo rinvenuta a terra, un cittadino nigeriano. Sul posto si è recata una Volante che ha ricostruito l’accaduto e, dopo le formalità di rito, ha deferito il senegalese in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.

Denunciato per danneggiamento un triestino del 1992, già noto alle forze dell’ordine. E’ stato riconosciuto come l’autore del danneggiamento di un’auto in sosta in via del Teatro Romano, davanti alla Questura, avvenuto domenica scorsa.

Ieri sera, inoltre, la Volante ha denunciato un cittadino marocchino del 1997 perché inottemperante al divieto di ritorno nel Comune di Trieste. Gli operatori lo hanno notato a bordo di una vettura in via Flavia.

La scorsa notte la Volante ha denunciato due giovani marocchini, classe 2000 e 2002, entrambi già noti alle forze dell’ordine, perché inottemperanti al Daspo urbano. Sono stati fermati e identificati in via Cadorna.

Denunciato per procurato allarme, invece, un triestino del 1999. Già sanzionato per ubriachezza dalla Volante in piazza Venezia, ha effettuato nell’arco della notte molteplici telefonate al Nue 112 e al 118 richiedendo aiuto, senza poi farsi rintracciare, risultando perciò del tutto inattendibile.