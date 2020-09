Lite termina nel sangue, donna muore accoltellata

Tragedia familiare ad Aquileia. Un uomo di 66 anni, Livio Duca, ha accoltellato la moglie, Marinella Maurel, 66enne, al culmine di una lite, intorno alle 18.30, ad Aquileia, in corso Antonio Gramsci. A sentire le urla disperate della donna, aggredita con un'arma da taglio (poi sequestrata: si tratta di un coltello da caccia), sono stati i vicini di casa, che hanno chiamato il 112.

La 66enne è stata raggiunta da un fendente alla base del collo: ha chiesto disperatamente aiuto e poi, poco dopo, ha perso i sensi in giardino.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri della Compagnia di Palmanova, insieme al personale medico inviato dalla Centrale Sores di Palmanova. I sanitari hanno avviato una lunga rianimazione, durata mezz'ora, e poi hanno trasportato la donna in codice rosso in ospedale. Il dramma si è consumato tra la casa e il giardino dell'abitazione, in una zona residenziale di Aquileia. La donna, nonostante i soccorsi, è purtroppo deceduta in ospedale; troppo gravi le ferite riportate.

Tra i primi ad accorrere sul posto anche il sindaco di Aquileia, Emanuele Zorino.

Per il marito, che non avrebbe tentato la fuga, si procederà con un fermo di indiziato di delitto per l'ipotesi di omicidio. Informato il Pm di turno della Procura della Repubblica di Udine.

La casa è stata posta sotto sequestro. L'uomo ha accusato un malore in caserma durante gli accertamenti ed è stato accolto in ospedale a Palmanova. Ascoltato nella notte anche il figlio della coppia, molto conosciuta in paese.

"Ho appena ricevuto la notizia che la signora Marinella non ce l’ha fatta", ha scritto il sindaco Zorino su Facebook. "Oggi nella nostra comunità si è consumata una tragedia difficile da capire e metabolizzare. Non possiamo che rispettare il silenzio, raccoglierci attorno alla famiglia, a cui vanno le mie e le nostre condoglianze, e attendere che le autorità competenti facciano gli accertamenti dovuti. È in momenti come questo che ci rendiamo conto di quanto sia importante stare vicino agli altri ogni giorno per aiutare e aiutarci".