Lite tra ciclisti e automobilisti finisce in Tribunale

Misero in pericolo due ciclisti, uno dei quali fu spinto contro un’automobile in transito. Per questo un bergamasco di 31 anni e un friulano di 34 anni sono stati condannati dal Tribunale di Udine rispettivamente a 9 mesi e a 4 mesi di reclusione, pene sospese.



La vicenda risale all’agosto del 2019 quando, a Cividale, i due condannati con le proprie autovetture hanno stretto a bordo strada i ciclisti, due udinesi di 55 e 34 anni, costringendoli a fermarsi. Il ciclista più giovane, quindi, ha dato una manata sul lunotto di una delle vetture per avvertire il conducente della manovra pericolosa da lui effettuata.



Fermato improvvisamente il mezzo, il bergamasco è sceso e ha spinto il malcapitato contro un’automobile che stava arrivando in senso opposto, per fortuna a bassa velocità, procurandogli un trauma cranico e contusioni guaribili in 8 giorni e la rottura degli occhiali.



I due imputati sono stati condannati anche al risarcimento dei danni morali e materiali.