Lite tra coniugi: madre e figli portati in un centro antiviolenza

Ennesima storia di violenza domestica, ieri sera, in Friuli, a Codroipo. Una donna di 40 anni, nel corso di una violenta discussione con il marito suo coetaneo, è stata colpita da diversi pugni al volto e in altre parti del corpo. Sul posto sono sopraggiunti i Carabinieri della Stazione di Codroipo in seguito a una segnalazione.



La donna, provata dalle botte inflitte dal marito, ha raccontato ai carabinieri di altri pestaggi e di violenze domestiche che hanno portato alla denuncia del marito accusato di maltrattamenti in famiglia .

I sanitari hanno riscontrato lesioni sul corpo della 40enne refertate dai sanitari con prognosi di 7 giorni. In seguito all'episodio e alla denuncia, la donna, con i due figli minori, è stata accompagnata e ospitata in un centro antiviolenze.