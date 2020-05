Lite tra due fratelli finisce nel sangue

Finisce nel sangue una lite scoppiata tra due fratelli di nazionalità colombiana, in via della Colonnella (una laterale della strada regionale che poi porta a Gorizia), a Cervignano del Friuli, nella serata, intorno alle 21. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Palmanova, intervenuti sul posto dopo l'allarme, i due uomini si sono messi prima a litigare, alzando la voce, e poi uno dei due ha estratto una lama, sferrando uno, o più fendenti.

L'equipaggio della Croce Verde Cervignano Basso Friuli è partito subito in codice rosso alla volta del luogo dove si è consumata l'aggressione. La Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto anche l'elicottero sanitario decollato dalla base di Campoformido e atterrato a Terzo di Aquileia.

In un primo momento le condizioni della persona accoltellata, di cui non sono state ancora rese note le generalità, sono parse molto gravi, tali da pregiudicarne la vita. Poi la situazione pare essere rientrata e l'uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Sono in corso tutti gli accertamenti del caso. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Udine; immediatamente informato del fatto il magistrato di turno.