Lite tra madre, figlio e patrigno finisce nel sangue

Singolare fatto di cronaca a Lignano, attorno alle 14, a bordo di un'auto che stava percorrendo via Codroipo, all'altezza di Lignano City.

Sul veicolo viaggiava una famiglia del Friuli Occidentale che aveva deciso di raggiungere Lignano per assistere agli appuntamenti della Biker Fest International.

A bordo un uomo, la compagna e il figlio di quest'ultima. Probabilmente al culmine di una discussione con il patrigno, alla guida dell'auto, il giovane, visibilmente alterato, ha estratto un corpo contundente, forse un coltello o un punteruolo, sferrando un colpo al collo dell'adulto che ha arrestato subito la marcia.

Immediato l'intervento del 118, con un'ambulanza partita dalla postazione lignanese. Il personale sanitario ha appurato che il ferito aveva riportato una lacerazione, ma il fendente, fortunatamente, non aveva coinvolto organi vitali; l'uomo, in ogni caso, è stato trattenuto in osservazione.

Sulla dinamica dell'aggressione sono ancora in corso gli accertamenti da parte della Polizia locale, per chiarire i motivi che hanno portato il giovane a colpire il patrigno. Da capire se si sia trattato di uno scatto d'ira o dell'epilogo di una situazione famigliare che, piano piano, è degenerata.

Ora spetterà alla Procura della Repubblica di Udine, sulla scorta degli elementi forniti dalla Municipale, verificare se siano configurabili reati nei confronti dell'aggressore.