Lite tra minorenni in una struttura di Cividale

Tre minorenni ospiti di una struttura Cividalese che alloggia ragazzi under 18 non accompagnati, sono stati denunciati a piede libero, alla Procura dei minori, per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere, a seguito di una lite scoppiata all'interno dell'edificio ove soggiornano.

L'allarme, lanciato dei responsabili della struttura, è scattato intorno alle 13.30 di ieri, e ha fatto accorrere sul posto i militari dell'Arma della stazione di San Leonardo, insieme alla Radiomobile della Compagnia di Cividale del Friuli e alla stazione di Faedis.

Giunti sul posto i carabinieri hanno calmato gli animi dei ragazzi e hanno trovato alcuni minori in possesso di coltelli a serramanico e di bastoni, tutti i posti sotto sequestro. Tre giovani, cittadini albanesi tra i 15 e i 17 anni, sono stati identificati e denunciati a piede libero, riaffidati alla stessa struttura di accoglienza. Nessuno è rimasto ferito.