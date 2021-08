Lite tra stranieri, minaccia gli agenti intervenuti

Ieri sera la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato un cittadino nigeriano del 1983 per minacce, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Personale del Reparto Prevenzione Crimine di Padova, che coadiuva quello della Questura nel controllo del territorio provinciale, è intervenuto in via del Trissino per la segnalazione di una lite fra alcuni cittadini stranieri.

Alla vista degli operatori, l’uomo ha opposto resistenza. Accompagnato negli Uffici del Polo Sabba, dopo le formalità di rito, è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.