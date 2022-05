Lite tra vicini condita con lo spray al peperoncino

I loro rapporti erano tesi da tempo e durante l’ultima lite, condita con lo spray al peperoncino, i due vicini sono venuti alle mani: il Tribunale di Udine ne assolve uno e condanna l’altro. E’ la decisione presa dal giudice Mauro Qualizza, che ha inflitto a un 59enne di San Giorgio di Nogaro 6 mesi di reclusione, oltre al versamento di una provvisionale di 3mila euro all’altra persona coinvolta, un uomo di 73 anni.

Tutto è accaduto l’11 settembre del 2019, quando i carabinieri sono intervenuti per sedare la lite, durante la quale il più anziano aveva utilizzato lo spray urticante. Entrambi i protagonisti, poi, sono finiti alla sbarra: il 53enne con l’accusa di lesioni gravi per aver procurato con calci e pugni ferite guaribili in 43 giorni, il 73enne per porto abusivo d’armi e lesioni, guaribili in 10 giorni, aggravate dall’uso dello spray. Entrambi gli imputati si sono difesi dicendo che a cominciare era stato l’altro.

Il giudice, alla fine, ha assolto da entrambe le accuse il 73enne, difeso dall’avvocato Lanfranco Sette, e condannato il rivale di vent’anni più giovane. Il suo difensore, l’avvocato Federico Plaino, ha annunciato ricorso in appello.