Lite tra vicini finisce nel sangue, un arresto

Un cittadino afgano, già noto alle forze dell'ordine, uscito lo scorso anno dal carcere dopo aver scontato una pena per violenza sessuale, è stato arrestato ieri per tentato omicidio dagli agenti della Polizia di Stato delle volanti della Questura di Trieste.

Tutto nasce per una lite scoppiata tra condomini in una palazzina di via Nordio, a Trieste. L'uomo ha afferrato un coltello da cucina e ha colpito più volte una donna, cittadina bengalese, che vive nello stesso stabile.

Quest'ultima è stata immediatamente soccorsa dopo l'allarme e trasportata in ospedale in gravi condizioni. Per lei la prognosi è riservata. L'uomo è stato portato in carcere. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Trieste.