Litiga con una donna in strada, poi si scaglia contro gli agenti

Ieri mattina la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per resistenza a pubblico ufficiale un cittadino marocchino del 1998, che si era rifiutato di lasciare l’appartamento presso il quale era stato ospitato. Alla vista degli agenti di una Volante, intervenuti a seguito della richiesta dell’ospitante, l’uomo si è opposto con ostilità al loro operato. E’ stato accompagnato in Questura e, dopo le formalità di rito, è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.

Stesso reato commesso da un triestino del 1977, già noto alle forze dell’ordine, che ieri sera è stato notato discutere animatamente con una donna in via Ottaviano Augusto. Alla vista degli operatori di una Volante, l’uomo è andato in escandescenza e ha opposto resistenza. E’ stato identificato, denunciato e sanzionato amministrativamente per il suo stato di alterazione alcolica.