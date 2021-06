Litigano per le spese di casa, spunta un coltello

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per lesioni personali aggravate due cittadini stranieri. Si tratta di un senegalese del 1976 e di un marocchino del 1982, che convivono in un appartamento di via Madonnina.

All’origine della violenta lite fra i due, che hanno anche usato un coltello da cucina e un grosso tubo metallico, la gestione delle spese quotidiane. I due hanno fatto ricorso anche alle cure mediche.

Sabato pomeriggio, invece, gli agenti hanno denunciato per molestie un cittadino rumeno del 1981. Già noto alle forze dell’ordine, ha creato problemi alle commesse di un supermercato di strada di Fiume. Sul posto una Volante che, dopo le formalità di rito, lo ha denunciato alla locale Procura della Repubblica.