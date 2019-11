Lo accoglie in casa, ma lui gli ruba il bancomat

Gli aveva offerto accoglienza in casa, dal momento che era senza lavoro e stava attraversando un momento di difficoltà. Ma l’ospite si è fatto un po’ prendere la mano e ha deciso di approfittare della generosità del proprietario, un 68enne delle Valli del Natisone.

Senza che se ne accorgesse, il 46enne marocchino che viveva da qualche tempo da lui, gli ha sottratto più volte il bancomat, a partire dal mese di settembre. Complessivamente, ha effettuato 32 prelievi, per un totale di 8mila euro. Scoperto l’ammanco sul conto, l’anziano si è rivolto ai carabinieri di San Pietro al Natisone che sono rapidamente risaliti al responsabile, ovvero l’ospite straniero, per il quale il Tribunale di Udine ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.