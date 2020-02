Lo credono scomparso e lo cercano per ore

I Vigili del Fuoco del Comando di Gorizia sono stati impegnati per quasi 24 ore, tra sabato e domenica, per la ricerca di una ragazzo di 26 anni, scomparso da casa. È stata attivata una base operativa per la ricerca in area urbana, a Gorizia, con l'allestimento di un'Unità di Comando locale mobile; sono giunti a supporto anche i Vigili del Fuoco del Comando di Pordenone.

È stato attivato anche il gruppo dei pompieri che opera con i gommoni: è stata monitorata una parte dell'Isonzo, senza risultato.

Le ricerche sono terminate quando, nel tardo pomeriggio di ieri, il giovane si è presentato negli uffici della Questura. Era in buone condizioni di salute si è scusato per aver fatto scattare la macchina dei soccorsi inutilmente. Per lui era stato attivato anche il Piano Provinciale di ricerca delle persone scomparse.