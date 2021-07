Lo fermano per un controllo, si rifiuta di dare le proprie generalità

288 le persone controllate, 18 le stazioni interessate e 101 i convogli monitorati: è il bilancio della seconda giornata dell’anno organizzata, nell’ambito della collaborazione internazionale di Polizia da Railpol (Associazione di Polizie Ferroviarie e dei Trasporti Europee) denominata “Rail Action Active Shield”, che dalle 7 del 2 luglio alle 7 del 3 luglio ha visto impegnati 65 operatori del Compartimento Polizia Ferroviaria del Fvg.

Ventiquattore di controlli straordinari, programmata con altri Paesi europei, volti a prevenire e reprimere i fenomeni criminosi maggiormente diffusi in ambito ferroviario con una attenzione particolare ai treni ad Alta Velocità e internazionali.

Durante le operazioni la Polfer di Gemona del Friuli ha provveduto a indagare un cittadino nigeriano rintracciato all’interno della stazione di Carnia; l'uomo si è rifiutato di dire il suo nome e di presentare un documento valido. E' stato accompagnato negli uffici di Gemona, dove è stato denunciato per il rifiuto di fornire le proprie generalità oltre che per non aver esibito i documenti necessari per la permanenza sul territorio nazionale.