Lo invitano a moderare la velocità, se ne va sgommando a tutto gas

Ieri sera la Polizia di Stato di Trieste ha sanzionato per aver violato il codice della strada un triestino del 1974. Personale della Squadra Volante lo ha fermato alla guida della sua auto in via Giulio Cesare avendo notato la velocità sostenuta. Una volta espletati i controlli e sensibilizzato a osservare una condotta di guida appropriata, l’uomo è risalito a bordo del mezzo e, per tuta risposta, se n’è andato sgommando e proseguendo con una forte accelerazione.

Gli operatori lo hanno raggiunto in passeggio sant’Andrea e lo hanno sanzionato perché aveva guidato senza regolare adeguatamente la velocità, anche nei tratti di strada in curva, durante le ore notturne e in presenza di diversi attraversamenti pedonali.