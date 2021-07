Lo tolgono al padrone, il cane fa lo 'sciopero della fame'

E' stato dissequestrato il maltese di 17 anni che, qualche giorno fa, era stato sottratto al suo padrone, denunciato per maltrattamento. Il cane era stato affidato dal Tribunale di Udine a un centro specializzato ma, da quando non vedeva il suo proprietario, un 60enne pordenonese, aveva messo in atto un vero e proprio 'sciopero della fame' per poter tornare a casa.

Per tre giorni, si è rifiutato di mangiare. Fino a quando non ha rivisto il padrone. A quel punto, il magistrato, compresa la situazione, ha deciso per la sua restituzione.

Il sequestro era stato disposto dopo che i Carabinieri della Stazione di Remanzacco avevano denunciato il proprietario per maltrattamento di animale. L'uomo l'aveva lasciato in un camper, per l'intero pomeriggio, nel parcheggio del parco commerciale Terminal Nord, a Udine. Doveva lavorare e non aveva nessuno a cui affidarlo. Ora lo ha potuto riabbracciare. Ma dovrà comunque difendersi dall'accusa di maltrattamento in Tribunale.