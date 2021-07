Lo trovano senza vita nel giorno del suo 68esimo compleanno

È stato trovato senza vita nella sua abitazione, a 68 anni, nel giorno del suo compleanno. È stato un malore a portarsi il pensionato, che viveva da solo nella zona di via Divisione Garibaldi Osoppo, a Udine. A dare l'allarme alcuni vicini che non lo vedevano uscire da diverse ore. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di via Popone, insieme al personale sanitario inviato dalla Centrale Sores di Palmanova.

Aperta la porta di casa, l'hanno trovato senza vita, colto da un malore fatale che non gli ha permesso di chiedere aiuto. Sono stati informati i familiari, che vivono fuori dal Friuli Venezia Giulia.

La Procura della Repubblica del capoluogo friulano ha rilasciato il nullaosta per la rimozione della salma, composta in camera mortuaria. È successo ieri, poco dopo le 22.