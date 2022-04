Lo vede scaricare 12 migranti stipati in un'auto e fa arrestare il passeur

Grazie alla segnalazione di un cittadino, la Polizia di Stato di Gorizia ha arrestato un 24enne cittadino moldavo per il reato di favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina; il giovane è stato anche denunciato per porto ingiustificato di armi.

Il fermo è avvenuto ieri quando due Volanti sono intervenute in viale Oriani, in seguito alla chiamata di un residente che aveva visto arrivare all’interno di un parcheggio una vettura, dalla quale erano scesi dodici cittadini stranieri. Giunti sul posto, gli agenti hanno notato immediatamente la presenza di un folto gruppo di migranti, poi identificati come cittadini pakistani senza documenti.

I poliziotti si sono quindi messi sulle tracce dell’auto, avvistata poco lontano; all’interno era sporca di fango, compatibile con alcune tracce visibili sui vestiti degli stranieri fermati poco prima.

Il 24enne al volante è stato così accompagnato in Questura dove, nel corso della perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello multiuso con una lama da sei centimetri, nascosto in una tasca della giacca. Dagli accertamenti, è emerso come i 12 cittadini pakistani avessero viaggiato tutti all’interno della stessa vettura, quattro dei quali stipati nel bagagliaio.

Il cittadino moldavo è stato trasferito nella Casa Circondariale di Gorizia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre il coltello e l’auto sono stati sottoposti a sequestro penale. I pakistani, ultimate le procedure di identificazione, sono stati affidati a un’idonea struttura di accoglienza.