Locale aperto ben oltre le 18, scatta la multa

Dopo l'entrata in vigore del nuovo Dpcm, fioccano le prime sanzioni e le prime chiusure per il mancato rispetto delle disposizioni e delle normative per il contenimento della pandemia da Covid-19.

I militari del Nucleo Antisofisticazione e Salute di Udine, comandati dal Capitano Fabio Gentilini, nella loro attenta attività di monitoraggio del territorio regionale, hanno sanzionato il titolare di un locale della zona del Friuli Collinare, che avrebbe dovuto chiudere i battenti alle 18. Invece è stato trovato aperto, ben oltre l'orario. È stata disposta, così, la chiusura immediata, in attesa delle disposizioni della Prefettura che potrà valutere anche un eventuale inasprimento della sanzione.

In un paese alle porte di Udine, poi, una struttura di accoglienza è stata sanzionata perché il responsabile non aveva messo a disposizione dei clienti e dei suoi dipendenti il liquido igienizzante per le mani.

Nell'ambito di un più ampio dispositivo di controllo eseguito a livello nazionale, su disposizione del Ministero della Salute, i Carabinieri del Nas di Udine hanno controllato 33 ambulanze in tutta la regione. Contrariamente a quanto è accaduto in altre zone d'Italia, in Fvg è emerso il massimo rispetto di tutti i protocolli e l'adeguato e preciso impiego delle attrezzature. Tutte le autolettighe sono risultate in regola.

Lungo lo Stivale, invece, sono state 945 le ambulanze controllate e 46 non sono risultate in regola: sono state 15 le violazioni penali e 29 quelle amministrative rilevate, per la mancanza di protocolli di procedure di pulizia e sanificazione dei vani dei mezzi sanitari (in 16 casi), per mancato possesso e uso dei dispositivi di protezione individuali quali mascherine, guanti e camici monouso, a volte privi del certificato di conformità, o smaltiti in modo irregolare (13 gli episodi contestati).