Nel tardo pomeriggio di ieri gli agenti della Municipale di Udine hanno individuato un locale che non era stato chiuso alle 18, ma che accoglieva ancora persone all'interno, alle 18.30, per consumare bevande e giocare alle slot machine. Si tratta di un'attività di via Roma, gestita da un cittadino cinese che è stato sanzionato per inosservanza di un provvedimento dell'autorità.