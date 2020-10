Ieri sera, dopo le 19, quindi in violazione alla norme anti Covid-19 inserite nel Dpcm del 25 ottobre che impongono la chiusura dei locali alle 18, una Volante della Questura di Trieste impegnata in un servizio di controllo del territorio, ha notato all'interno di un bar di via D'Alviano due avventori che stavano giocando al videopoker. La titolare è stata multata.

Complessivamente, le forze dell'ordine hanno controllato 650 persone: tutte sono risultate in regola.