Lotta agli incendi, in Fvg migliora la situazione

Continua la lotta agli incendi ma, almeno sul fronte italiano, la situazione - dopo giorni di costante impegno di Vigili del fuoco, Corpo Forestale e volontari anticendio boschivo della Protezione civile, oltre che dei mezzi aerei, la situazione appare in netto miglioramento.

Sul Carso, dopo una notte di paura a causa della bora - che ha portato all'evacuazione precauzionale di 350 persone dalle località di San Michele del Carso e Gabria, nel Comune di Savogna d'Isonzo, l'incendio appare sotto controllo. Sta operando un elicottero per la bonifica delle fumarole residue.

Resta critica, invece, la situazione sul versante sloveno, dove è stato dirottato uno dei Canadair destinato al Fvg per contribuire allo spegnimento delle fiamme.

E' stato domato l'incendio di Drenchia, mentre a Montereale e Pulfero la situazione è sotto controllo.

In Val Resia, complice anche la pioggia - pur scarsa - della notte, il fronte è diminuito di molto; operano ancora un elicottero e due Canadair. "Le piogge nella notte sono state provvidenziali, ma non risolutive", conferma il funzionario del Comando dei pompieri di Udine, Valmore Venturini. "Sul posto, oltre ai mezzi aerei, sono sempre operative le squadre dei distaccamenti di Tolmezzo e Gemona che stanno lavorando sulle 24 ore con un raddoppio di turno. Le temperature nel corso della giornata si sono innalzate e questo non aiuta. Proseguiremo con il monitoraggio per tutta la notte, poi domani faremo il punto per capire quale sarà l'evoluzione".

A Frisanco il rogo è sotto controllo. Infine, a Claut è attivo un elicottero e il rogo è in via di spegnimento.

Sia per l'incendio sul Carso sia per quello della Val Resia sono continuati per l'intera giornata i lanci d'acqua da parte dei mezzi aerei; tre i Canadair del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che per caricare l'acqua da lanciare sull'incendio della Val Resia si recavano sul lago Weissensee nella regione austriaca della Carinzia.

Nel pomeriggio i Vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti con la squadra del distaccamento di Sacile e l'autobotte della sede centrale, per estinguere un incendio di sterpaglie nei pressi del "Monumento al Ciclista" ad Aviano. L'intervento è valso a evitare che il fuoco si propagasse alla vegetazione limitrofa e ai boschi dei versanti montuosi sovrastanti. Il fuoco ha bruciato un'area di circa 1.500 metri quadrati.

La bora, arrivata in tarda serata, ha migliorato la qualità dell'aria: in tutta la regione, da ieri, i valori di Pm10 misurati dall'Arpa Fvg sono ampiamente sotto i limiti di 50 µg/m3.

