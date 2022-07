Lotta agli incendi, in Fvg si attende la pioggia

Prosegue, incessante, la lotta agli incendi che ormai da una settimana sono divampati dal Carso alla Val Resia. La situazione, già da ieri, appare complessivamente sotto controllo anche se solo le attese precipitazioni potranno consentire di spegnere i focolai residui.

Per quanto riguarda l’incendio nell’area carsica tra Gorizia e Trieste, sono proseguiti i lanci d’acqua degli elicotteri e le squadre di terra (Vigili del fuoco, Corpo Forestale Regionale e volontari antincendio boschivo della Protezione Civile) hanno continuato la bonifica delle aree bruciate e il controllo delle abitazioni e delle infrastrutture. Una sessantina i Vigili del fuoco ancora presenti sul Carso sicuramente fino a domani mattina.

Anche il fronte della Val Resia è in fase di controllo: i mezzi aerei continuano ad eseguire lanci mirati d’acqua e le squadre di terra stanno bonificando le aree accessibili e presidiano alcune abitazioni.

Resta il nodo della viabilità: Resia rimane, infatti, ancora isolata. Il bypass di 1,5 chilometri realizzato sul rio Resia non consente una piena risoluzione alla chiusura della strada, interessata da caduta massi e, dunque, ancora pericolosa. Le ditte incaricate stanno operando per la messa in opera di reti paramassi, ma – fanno sapere dal Comune - ci vorranno ancora giorni affinché la strada possa essere percorribile.

Al momento, dunque, è consentito il passaggio con scorta, solo per questioni di urgenza ed emergenza sanitaria in quanto la strada si presenta come un cantiere aperto ed è costantemente occupata dai mezzi e dai Vigili del fuoco impegnati nello spegnimento.

Un altro incendio è in atto dalla tarda serata di ieri sul Monte Raut, nel Comune di Frisanco; vista la zona montuosa e impervia dove è attivo questo incendio boschivo stanno operando esclusivamente mezzi aerei. La squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Maniago è impegnata per rifornire le vasche antincendio da dove gli elicotteri riempiono la benna d’acqua per poi scaricarla sulle fiamme e stanno operando anche due Canadair del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.