Lotta agli incendi, migliora la situazione in Fvg

Prosegue la lotta agli incendi attivi sul territorio regionale. Dal Carso a Taipana, passando per la Val Resia e Frisanco, la situazione, al momento, appare in miglioramento, anche si attendono gli sviluppi della notte.

SUL CARSO continuano le operazioni di spegnimento e bonifica dell’incendio attivo da più giorni tra Devetachi e il Monte Brestovec. Anche oggi gli elicotteri regionali, i due Canadair del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Drago 71, l’elicottero del Reparto Volo dei Vigili del fuoco di Venezia, hanno eseguito lanci d’acqua per spegnere alcuni focolai e bonificare le aree incendiate. Anche da terra le squadre dei Vigili del fuoco italiani, i pompieri sloveni, il personale del Corpo Forestale regionale e i volontari antincendio boschivo della Protezione civile hanno lavorato senza sosta per bonificare le aree accessibili e hanno presidiato abitazioni e infrastrutture.

Al momento rimane invariato il dispositivo messo in campo dai Vigili del fuoco con squadre dai quattro comandi della regione (Gorizia, Trieste, Udine e Pordenone) e tre moduli di colonna mobile AIB giunte dai comandi di Belluno, Treviso e Ferrara.

Dopo la riunione serale con la Prefettura, si è deciso di confermare - per precauzione - le ordinanze di evacuazione che, lo ricordiamo, interessano San Michele del Carso a Savogna d'Isonzo (con pre-allerta per Gabria) e Devetachi, Marcottini e Visintini a Doberdò del Lago.

"Purtroppo in questo momento sono ancora attivi piccoli focolai sul territorio dei Comuni di Savogna d'Isonzo e Doberdò. I pompieri e i volontari continueranno a lavorare tutta la notte per spegnere i roghi e monitorare il territorio. Le previsioni meteo, purtroppo, non prevedono precipitazioni abbondanti", fa sapere il sindaco di Savogna Luca Pisk. "Domani mattina alle 8 è prevista una riunione per fare il punto della situazione".

A TAIPANA, sul Gran Monte, il fuoco - che sta interessando più punti, impervi, del bosco sopra la frazione di Monteaperta - non ha ancora perso vigore, ma non c’è pericolo per la popolazione. Un fronte è sotto controllo, mentre resta più attivo quello verso il torrente Torre. Oggi, per domare i roghi, sono intervenuti un canadair e un elicottero regionale, oltre ai Forestali e ai volontari della Protezione civile.

Sul MONTE RAUT a Frisanco la situazione appare al momento sotto controllo e si spera che qualche precipitazione possa aiutare a spegnere completamente tutti i focolai.

IN VAL RESIA sono proseguiti gli interventi per bonificare il terreno; il fronte dell’incendio è sorvegliato e monitorato da Guardia forestale e Protezione civile. Le buone notizie arrivano anche dal fronte del bypass, per consentire di liberare dall'isolamento Resia, sostanzialmente scollegata dall'avvio dei primi focolai, a causa dei rischi di distacco massi lungo la strada. Il vicegovernatore Riccardo Riccardi, via social, fa sapere che il tratto lungo il Rio Resia è stato ultimato e sarà ora consegnato all'Amministrazione comunale. Si tratta, naturalmente, di una soluzione temporanea, in attesa di poter ripristinare la normale viabilità.