Luca Carocci nuovo Questore di Pordenone

Luca Carocci è il nuovo Questore di Pordenone: prenderà servizio nei primi giorni di gennaio e lascerà l'incarico di dirigente del Compartimento della Polizia Ferroviaria di Trieste che aveva assunto a dicembre 2020, dopo la promozione a dirigente superiore della Polizia di Stato.

In precedenza, da luglio 2016, aveva ricoperto l'incarico di Vicario del Questore di Udine, al fianco dapprima del Questore Cracovia poi di De Bernardin, in un periodo storico che ha visto la provincia udinese teatro di impegnative sfide nel campo dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Carocci ha iniziato la sua carriera nella Polizia di Stato nel 1990 proprio al Compartimento della Polizia Postale di Trieste per poi essere trasferito nel 1994 alla Questura giuliana dove ha ricoperto l'incarico di dirigente dell'Upgsp per due anni dei Commissariati distaccati di Muggia e Duino-Aurisina e, successivamente, della Digos triestina per oltre quindici anni.

A Pordenone subentrerà a Marco Odorisio, che assumerà l'incarico di Questore di Monza e Brianza dopo essere stato protagonista di numerose indagini di rilievo nazionale e aver contribuito a far diventare la provincia di Pordenone una della aree più sicure d'Italia secondo i principali parametri.