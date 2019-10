Luna Park, i figli degli esercenti accolti in classe

Tornano a scuola i figli degli esercenti del Luna Park, attualmente ospitato in piazza Primo Maggio a Udine. I tre bambini che ieri non erano riusciti a frequentare le lezioni in un istituto scolastico di Tavagnacco, questa mattina sono stati accolti nella scuola elementare di Colugna.

Il caso scoppiato ieri – forse per una svista o per una mancata conoscenza della normativa vigente relativa all'istruzione dei bambini itineranti -si conclude, dunque, con un lieto fine.

Fondamentale per l'accoglienza in aula dei tre alunni è stato l'intervento dell'associazione Migrantes di Roma che ha supportato legalmente gli operatori delle giostre e il sindaco Moreno Lirutti. Il pronto intervento del primo cittadino ha accelerato i tempi di risoluzione di quella che inizialmente era apparsa ai genitori come una discriminazione. Il mancato accesso dei bambini avrebbe potuto comportare loro la revoca delle licenze, oltre a una denuncia penale.