Lunedì l'interrogatorio di garanzia del sindaco di Premariacco

È stato fissato per la giornata di lunedì 3 agosto 2020, l'interrogatorio di garanzia per il sindaco di Premariacco, Roberto Trentin, agli arresti domiciliari a seguito di una indagine svolta dalle Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Udine su presunti appalti truccati per diverse opere pubbliche realizzate in paese.

Il primo cittadino, che si è subito dichiarato estraneo ai fatti, assistito dall'avvocato Guglielmo Pelizzo del Foro di Udine, avrà la possibilità, quindi, di chiarire la sua posizione, se lo riterrà, di fronte al giudice, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Udine.

Il fascicolo è molto corposo. Il sindaco si è dichiarato sereno è fiducioso, sebbene provato. Nell'inchiesta, coordinata dalla Procura di Udine, sono coinvolti anche altri amministratori comunali.