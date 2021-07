Lunga lista di precedenti per furto, disposto il rimpatrio

Ieri, il Questore di Pordenone, Marco Odorisio, ha disposto l’allontanamento dal territorio nazionale di un 38enne cittadino romeno gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, con accompagnamento all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio per l’imbarco sul volo diretto per Bucarest.

Il provvedimento di rimpatrio è stato convalidato dal Giudice del Tribunale di Trieste – Sezione specializzata in Materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione di Cittadini dell’Unione Europea, dal momento che l’uomo era stato più volte denunciato per reati contro il patrimonio.

In particolare, martedì 29 giugno una pattuglia della Squadra Volante l’ha fermato e sottoposto a controllo. Il 38enne risultava senza residenza, stabile dimora, legami famigliari e lavorativi. Assieme ad altri connazionali era stato deferito per furto e ricettazione, nonché per associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di truffa e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita, oltre che per numerosi altri raggiri commessi con auto usate per commettere reati.

Nei primi sei mesi del 2021, la Polizia di Stato di Pordenone ha identificato molti cittadini stranieri, fermati in prossimità degli istituti scolastici, delle aree verdi e dei locali o nell’ambito della circolazione stradale. Su richiesta dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Pordenone, nei confronti di 30 di loro che, a vario titolo, si trovavano in posizione irregolare in Italia, la Prefettura di Pordenone ha adottato il provvedimento dell’espulsione dallo Stato.

Il Questore Odorisio, poi, ha disposto per dieci stranieri il trattenimento in un Centro di Permanenza per il Rimpatrio, quattro persone sono state accompagnate alla frontiera, per nove è stato disposto l’obbligo di presentazione in Questura e, infine, a 20 stranieri è stato disposto l’ordine di lasciare il territorio entro sette giorni.