Lunghe code sulla Tresemane

Permangono da qualche giorno i disagi al traffico sulla Tresemane all’altezza di Tavagnacco. Se per settimane i problemi alla circolazione erano stati provocati dalla realizzazione di una rotonda a poca distanza dal Carrefour, ora il problema si è spostato verso Udine in prossimità dell’incrocio di Feletto Umberto per dei lavori di asfaltatura all’altezza della Edilfriuli. Da qualche giorno è stato istituito un senso unico alternato regolamentato da un semaforo installato negli entrami i sensi. Questa mattina gli incolonnamenti hanno raggiunto qualche centinaio di metri.