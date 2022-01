Lupi a Cimolais, il Sindaco invita alla calma

La questione lupi continua a rimanere ‘calda’. Le ultime segnalazioni arrivano dal territorio di Cimolais, dove è il Sindaco Davide Protti a mettere in guardia i cittadini, invitando a mantenere la calma.

In un avviso, si fa riferimento a due aggressioni letali ai danni di cervi in prossimità del centro abitato. “La presenza del lupo è un fatto assolutamente normale e spontaneo in un territorio con elevate condizioni di naturalità come il nostro, anche tenendo conto della grande capacità di adattamento e di espansione della specie e della protezione che gli è accordata a livello europeo, nazionale e regionale”, spiega Protti.

“Al momento, sul territorio comunale si stima la presenza di due esemplari, ma non sappiamo se sia stabile o transitoria. E’, comunque, inverosimile riscontrare un numero di esemplari superiore alle poche unità. In primis, voglio tranquillizzare i cittadini circa la pericolosità nei confronti dell’uomo: pur essendo il lupo l’animale antagonista per antonomasia, tanto da apparire in molte culture come la rappresentazione simbolica del male e del pericolo, bisogna constatare che le aggressioni segnalate a livello mondiale nei confronti di esseri umani sono molto rare e in Italia sono ormai trascorsi diversi secoli senza che se ne siano verificate”.

“Gli incontri ravvicinati tra esseri umani e lupi sono improbabili, poiché l’animale è perlopiù attivo nelle ore notturne ed evita il confronto diretto con l’uomo, reagendo solo come extrema ratio nel caso dovesse percepire minacce alla propria incolumità in assenza di vie di fuga. Quindi, invito i cittadini alla calma e alla tranquillità. Non va, però, dimenticato che si tratta di una specie classificata come ‘superpredatore’ e che, per suoi istinti naturali, può rappresentare una concreta minaccia per altri animali”.

Per una convivenza tranquilla con questa specie, dunque, è opportuno mettere in atto alcuni accorgimenti:

- gestiamo i rifiuti alimentari in modo corretto, ponendoli negli appositi contenitori, evitando che possano costituire una attrazione per il lupo;

- con riferimento agli animali da reddito, qualora non fosse possibile garantire un riparo al chiuso nelle ore notturne, si raccomanda l’utilizzo di recinzioni alte e solide;

- gli animali domestici, i cani in particolare, possono venir predati dai lupi: quando facciamo un’escursione o una passeggiata con il nostro cane, teniamolo sempre vicino a noi, meglio se al guinzaglio, evitando che si allontani più di qualche metro. Durante la notte custodiamolo al chiuso o in apposito recinto alto e solido; non lasciamolo assolutamente alla catena in luoghi aperti;

- nel caso di avvistamento di un lupo, evitare l’avvicinamento, mantenere un atteggiamento calmo e rilassato e allontanarsi senza ricorrere a urla e gesti rapidi che potrebbero essere interpretati dall’animale come una minaccia. Evitare assolutamente di avvicinarsi ai cuccioli o a esemplari in apparente difficoltà.

In caso di avvistamento, anche se a distanza, è opportuno segnalarlo alla Stazione Forestale Competente (S.F. Valcellina in Comune di Claut, telefono 0427-878022), il cui personale è a disposizione per fornire informazioni e per assistenza in caso di predazione di animali domestici e da reddito.