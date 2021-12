Lupi in Friuli, popolazione in espansione minacciata dagli ibridi

C'è grande apprensione a Malborghetto-Valbruna e in generale sulle montagne del Friuli per gli avvistamenti, sempre più numerosi, di lupi con tutta probabilità ibridati con il cane. Questa caratteristica genetica rappresenta un serio problema, poiché a differenza del lupo geneticamente 'puro', quello ibridato, esattamente come il cane, non teme l'uomo e si avvicina con una certa disinvoltura anche ai centri abitati.

Lo dimostra l'ultimo episodio accaduto in ordine di tempo proprio a Malborghetto, dove un 23enne del posto giovedì sera è stato aggredito e addirittura morso a una mano da un lupo nero, probabilmente ibrido. A stabilire l'esatta identità della specie in questione, però, saranno le analisi disposte sui peli lasciati dal canide durante l'aggressione.

Un episodio che ha destato preoccupazione, perché stavolta il presunto lupo ha aggredito una persona e il suo cane. Sempre nella stessa zona, in Val Saisera, mesi fa un branco di lupi, anche in questo caso con tutta probabilità ibridati, sono stati filmati mentre banchettavano con i resti di un animale selvatico a bordo della strada. Un atteggiamento sfrontato e che conferma i timori dei residenti, primo cittadino di Malborghetto-Valbruna in testa.

"Quando accaduto ci fa pensare che probabilmente si è atteso troppo tempo per intervenire sui lupi", ha commentato Boris Preschern. Sul caso è intervenuta anche la Federcaccia del Fvg, che ha presentato un esposto in Procura, sottolineando che "è nota a tutti, da oltre un anno, la presenza nel Tarvisiano di una coppia di predatori che hanno generato un branco composto attualmente da nove esemplari. Gli stessi sono stati ripetutamente ritratti nelle vicinanze delle abitazioni e dei paesi, ingenerando nella comunità un forte senso di preoccupazione".



Esemplari con anomalie morfologiche sotto osservazione

Nel corso dell'estate i Carabinieri forestali di Tarvisio, in collaborazione con l'Associazione Progetto Lince Italia, ha documentato l'effettiva presenza di un branco di lupi nell'area del Tarvisiano. Il materiale video e fotografico registrato nel corso dei monitoraggi ha anche evidenziato la presenza di alcuni soggetti che presentano anomalie morfologiche nella colorazione del mantello. Anomalie che, si sospetta, potrebbero indicare l'ibridazione con il cane, fenomeno che rappresenta una delle principali minacce alla conservazione delle popolazioni di lupo. L'Amministrazione regionale, in collaborazione con il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità e Progetto Lince Italia, ha acquisito l'autorizzazione da parte del Ministero per la Transizione Ecologica (MITE) e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per catturare e apporre un collare radio e GPS su alcuni individui del branco.



Nel 2013 il ritorno del lupo in Friuli

A seguito del progressivo processo spontaneo di ricolonizzazione del lupo sull'arco alpino, con soggetti provenienti sia da occidente sia dall'area dinarica orientale, il lupo è attualmente presente sul territorio regionale in vari ambiti alpini e prealpini, nell'alta pianura pordenonese e risulta in ulteriore espansione. Questo ritorno è stato favorito essenzialmente dall'abbandono delle aree montane e marginali da parte dell'uomo; dall'aumento delle prede naturali, ungulati in particolare, e dall'introduzione, a partire dagli anni Settanta, di norme di tutela a livello comunitario e nazionale.



Il Corpo forestale regionale evidenzia che la presenza del lupo, ricomparso in regione nel 2013 dopo quasi un secolo di assenza, suscita interesse, curiosità e in alcuni casi preoccupazione soprattutto per le predazioni su animali selvatici e domestici e per la paura che possa costituire un pericolo anche per l'uomo.



Contributi contro le aggressioni

Il lupo è una specie simbolica ed evocativa che non lascia indifferenti, sia in senso positivo sia negativo. Le interazioni tra il lupo e l'attività di allevamento del bestiame sono la principale fonte di conflitto tra la specie e le attività antropiche. Per questo l'amministrazione regionale eroga contributi sia per la prevenzione sia per l'indennizzo dei danni, per prevenire gli attacchi e sostenere il lavoro degli allevatori che operano in particolare in montagna e nelle aree interne più marginali.



La Regione, in collaborazione con l'Università di Udine, i Carabinieri forestali e molte associazioni attua già dal 2014 il monitoraggio del lupo nell'ambito del Piano nazionale. Gli uffici competenti raccolgono e verificano anche le segnalazioni provenienti dai cittadini, dai cacciatori e dagli escursionisti. Questi dati sono molto importanti perché contribuiscono a tracciare la distribuzione della specie e comprenderne meglio l'ecologia e i movimenti sul territorio.



Cautela e attenzione

Il ritorno del lupo infine ha portato con sé anche naturali timori tra la popolazione. Sebbene non esistano dati scientificamente provati di recenti aggressioni o ferimenti dell'uomo da parte del lupo, quest'ultima è comunque una specie potenzialmente pericolosa per cui è opportuno adottare una serie di cautele ad esempio legate alla gestione degli animali da affezione, alla gestione dei rifiuti organici e del foraggiamento. Questi argomenti vengono affrontati e discussi durante gli incontri pubblici organizzati sul territorio dalla Regione o su richiesta delle amministrazioni locali, che si trovano ad affrontare per la prima volta la ricomparsa del lupo.