Lutto a Forni di Sopra per la scomparsa di Dante Comoretto, storico Capogruppo degli Alpini e figura molto nota ed amata in tutta la Carnia. Dante, 82 anni, lottando fino alla fine contro una malattia, è "andato avanti" nella propria casa attorniato dai suoi cari. Era considerato uno dei pilastri della comunità fornese, Capogruppo degli Alpini dal 2000, è stato un importante riferimento per il gruppo Ana all’interno del quale ha promosso una lunga serie di iniziative.

"Nei paesi ci sono persone che ne segnano la storia, la vita sociale e le tradizioni, una di queste era senz’altro Dante - ricordano gli Alpini del Gruppo A.N.A. di Forni di Sopra -, che assieme alla moglie Giovannina viveva con passione la propria comunità dedicandole tempo e lavoro con costanza e dedizione. E' stato un esempio anche per la spontaneità e la generosità che metteva in campo nel supporto alle associazioni o a chiunque ne avesse bisogno".

Dante, originario di Buja, ha svolto il servizio militare nel 1960 come radiofonista nell'8° Reggimento Alpini della Julia, Battaglione Cividale.

Il funerale avrà luogo a Forni di Sopra giovedì 15 ottobre alle ore 15:00 nel rispetto delle ultime disposizioni ministeriali.